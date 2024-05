Jeremy Renner è tornato a lavorare dopo l’incidente subito nel gennaio 2023 in occasione della stagione 3 di Mayor of Kingstown e ha ammesso che non era certo di poter girare le scene d’azione.

La star di Hawkeye, intervistato da People Magazine, ha spiegato:

Non sapevo se ne ero capace, ma nel primo episodio siamo rimasti sorpresi. Nessun infortunio.

Il creatore della serie, Hugh Dillon, ha inoltre sottolineato quanto sia stato felice di poter tornare al lavoro:

Avevamo appena affrontato lo sciopero e tutto il resto. Ho avuto un incidente. Ed è bello riunire la gang. Dalla situazione in cui si trovava Jeremy a dove siamo ora, e poter vedere quello che fa… Farne parte è una gioia. Vedere Jeremy Renner girare le sue scene d’azione? Dovreste vedere la serie anche solo per quello.

L’attore Michael Beach, che ha la parte del capitano Kareem Moore, ha invece rivelato a ComicBook che nella terza stagione il suo personaggio avrà un’importanza maggiore:

Penso che come produzione, stiano cercando più cose da fare con questi personaggi secondari. Ovviamente è uno show in cui seguiamo Mike, ma nel corso delle stagioni, in particolare con la terza, ci si immerge maggiormente nelle storie personali e dei personaggi e nell’impatto in generale di Kingstown.

Beach ha quindi aggiunto che gli scioperi e i tagli al budget hanno avuto un impatto minimo su Mayor of Kingstown:

Posso dirvi che questa stagione è stata davvero, davvero liscia. La scrittura è fantastica e tutti erano così felici di essere tornati sul set.

Michael ha inoltre sottolineato che tutte le persone, appena hanno incontrato Jeremy dopo l’incidente, hanno immediatamente chiesto se stesse bene:

Lui è così aperto nel parlare di tutto perché è così profondo per lui. Non lo sapevo, ma è letteralmente morto. Mi ha detto molti dettagli di quanto ha affrontato e come questo lo abbia cambiato, anche se non so se sia il termine giusto perché è sempre stato un ragazzo piuttosto cool, ma è semplicemente così grato di essere qui. Lui è entusiasta e può ancora lavorare. Semplicemente sembra apprezzare molto di più la vita in generale. Ed è stata una bella giornata: è stato bello vederlo, è entusiasta, è felice. Continuava a dire durante le riprese che ogni settimana migliorava e diventava sempre più forte.

Che ne pensate delle dichiarazioni sul ritorno di Jeremy Renner sul set di Mayor of Kingstown? Siete felici che l’attore sia tornato a recitare?

Fonte: People, ComicBook

