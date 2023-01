Mayor of Kingstown: i creatori hanno già pensato alla stagione 3 e al futuro della serie

Sugli schermi americani di Paramount+ arriveranno questa settimana i nuovi episodi di Mayor of Kingstown e il co-creatore Hugh Dillon ha svelato che si sta già pensando alla stagione 3 della serie.

L’autore e interprete dello show, intervistato da ComicBook.com, ha spiegato che si sta pensando alla storia da molto tempo:

Io e Taylor Sheridan abbiamo impiegato 10 anni per costruire lo show. Quindi eravamo due tizi che dicevano ‘Poi, cosa accade?’. Mentre mi aiutava con le mie audizioni e lui faceva le sue cose, stavamo costantemente costruendo questo progetto. Arrivati al momento in cui abbiamo potuto realizzarlo, abbiamo avuto 10 anni per costruirlo. Sì, abbiamo pianificato un grande futuro per Mayor of Kingstown.