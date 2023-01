Mike Colter parla di un possibile ritorno di Luke Cage nel MCU: “Si tratta di qualcosa che fa parte del mio passato”

I fan della Marvel continuano a chiedersi se Daredevil: Born Again permetterà di vedere altre star delle serie Netflix di nuovo alle prese con le avventure di Matt Murdock, ma ora Mike Colter sembra aver fermato ogni ipotesi riguardante Luke Cage.

L’attore, intervistato da ComicBook.com, ha spiegato che gli spettatori non dovrebbero avere delle aspettative legate a una possibile apparizione dell’eroe:

Semplicemente sto cercando di rimanere in una forma ragionevole, non sto pensando a delle opportunità legate a Luke Cage.

Mike ha quindi aggiunto:

Si tratta di una di quelle cose che sono nello specchietto retrovisore a questo punto. Se in qualche modo verrò chiamato, sono completamente impegnato. Ma se mi chiameranno, se qualcosa accadrà, grandioso. Mi sono divertito. Sono felice, più che felice, di lasciare a qualcun altro quel ruolo. Quel personaggio ha vissuto per molto tempo. I fan avranno quel personaggio in un modo, in una forma, per il resto della loro vita e sono felice di aver fatto parte di tutto quello per loro.