Miles Teller, star di Top Gun: Maverick, ha rivelato di non essere a conoscenza dei tentativi dei fan di fargli ottenere un ruolo nelle serie Green Lantern Corps, prodotta per HBO Max, o Nova, realizzata per Disney+.

L’attore, intervistato da ComicBook, ha dichiarato:

Non ne ho ancora sentito parlare, ma sono certo che se diventeranno delle voci abbastanza forti, allora le sentirò. Sarei certamente interessato. Amo i fan. Amo i fan di Marvel e DC e amo quei film come spettatore.

Miles ha aggiunto:

Sembra che stiano tenendo sempre più seriamente in considerazione quei personaggi perché i fan lo meritano. Non c’è niente di basso livello in quei personaggi e se arriverà la cosa giusta sarei certamente disposto a considerare un ruolo in una serie.

Teller ha già avuto la parte di un supereroe nel disastroso reboot dedicato ai Fantastici 4 diretto da Josh Trank, esperienza che in precedenza ha ricordato dichiarando:

Penso fosse George Clooney che ha detto che non puoi realizzare un cattivo film da una buona sceneggiatura e non puoi realizzare un buon film con una cattiva sceneggiatura, ed è davvero vero.

Che ne pensate? Vorreste vedere Miles Teller in Nova o in Green Lantern Corps?

Fonte: ComicBook