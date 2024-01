David Fincher è tornato a parlare di Mindhunter, la serie che Netflix ha cancellato dopo due stagioni, provando a spiegare il motivo per cui non ha ottenuto il via libera a un terzo capitolo della storia dei protagonisti.

Intervistato dalla rivista Premiere, il filmmaker ha spiegato:

Forse House of Cards non è stato un enorme rischio, ma Mindhunter lo era. Un procedural sulle scienze comportamentali che non sarebbe stato X-Files, ma nemmeno CSI o Criminal Minds, ma che avrebbe funzionato come il ritratto di un giovane che perde la sua verginità nel mondo di sadisti psicosessuali? Non abbiamo potuto completare la traiettoria, ma era una scommessa. Era inoltre una serie costosa. Davvero costosa.

Fincher ha aggiunto:

Siamo andati il più avanti possibile fino a quando qualcuno ci ha finalmente detto: ‘Non ha senso produrre questa serie in questo modo se non potete ridurre il budget o renderla più pop, in modo che più persone la guarderanno’.

David ha ribadito:

Non volevamo cambiare il nostro approccio quindi, in modo rispettoso, ci hanno detto che stavano eliminandola. Quella è la questione: mi allontano sempre leggermente da ciò che si aspettano da me. Altrimenti non sono interessato. Durante una proiezione test di Seven, nel secondo di silenzio proprio prima che si riaccendessero le luci, mentre tutti erano senza fiato, ho visto il produttore che mi stava insultando: ‘Questo tizio ha preso un thriller grandioso e lo ha trasformato in un film straniero!’.

La terza stagione di Mindhunter, mai realizzata, avrebbe dovuto raccontare la storia di Dennis Rader, ovvero il BTK Killer, presenza a cui si era accennato nei precedenti capitoli della storia.

Fincher non ha tuttavia perso la speranza di riportare la storia dei protagonisti sugli schermi in futuro e bisognerà attendere per scoprire se la serie avrà una seconda chance.

Che ne pensate delle spiegazioni sulla cancellazione di Mindhunter?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

