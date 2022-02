, autore del fumetto, ha spiegato che non gli importa se la serieprodotta per Disney+ non affronterà ledel personaggio.

In un’intervista rilasciata a The Forward, l’artista ha dichiarato:

Non sono certamente vincolati a qualsiasi origine.

Zelenetz ha parlato delle conversazioni che stanno avvenendo online spiegando:

Improvvisamente gli ebrei devono essere rappresentati. Moon Knight deve essere ebreo e dicono ‘Oh, ti stiamo tenendo d’occhio Marvel! Il boicottaggio è dietro l’angolo. Sento già l’odore del sangue! Come possono non farlo ebreo? Oscar Isaac non è ebreo, anche se ha il cognome “Isaac”. E hanno un regista egiziano, cosa sta accadendo?’.

Alan ha quindi ribadito:

Quindi non è ebreo e non lo sarà nella serie. E Arthur Harrow non sarà il personaggio che ho creato. Quindi? Se non è ebreo perché c’è un buon motivo artistico per non esserlo va perfettamente bene. Non mi importa.

I Marvel Studios non hanno mai parlato delle origini del personaggio nella versione televisiva, tuttavia non sembra che questo dettaglio delle origini di Steven Grant/Marc Spector/Moon Knight verrà affrontato sugli schermi.

Che ne pensate? Ha ragione l’autore di Moon Knight a non preoccuparsi per la versione televisiva del personaggio?

La serie arriverà sugli schermi di Disney+ il 30 marzo, potete trovare tutti gli aggiornamenti nella nostra scheda.

Fonte: The Forward