NCIS ha raggiunto il prestigioso traguardo di 1000 episodi del franchise e Cote de Pablo e Michael Weatherly, futuri protagonisti dello spinoff su Ziva e Tony, hanno inviato un video messaggio per condividere le proprie congratulazioni.

L’attrice ha sottolineato quanto sia importante arrivare a questo numero record, ribadendo che bisogna ringraziare anche ai fan che lo hanno reso possibile. Cote ha poi aggiunto che, insieme a Michael, non vedono l’ora di renderli di nuovo felici esplorando i personaggi di Tony e Ziva.

Weatherly, interprete di Tony DiNozzo, ha invece ribadito:

Voglio solo dire al pubblico di NCIS: non accade se qualcuno non sta guardando.

Per ora non è stato svelato se lo spinoff su Tony e Ziva sarà “promosso” con un’apparizione dei personaggi nella stagione 21. I fan non possono che attendere, considerando inoltre che le riprese in Europa prenderanno il via prossimamente. La storia seguirà la coppia mentre è in fuga a causa di una nuova minaccia e cerca di occuparsi della figlia.

I due agenti dovranno inoltre imparare a fidarsi di nuovo uno dell’altra dopo i tanti problemi, le bugie e gli inganni affrontati in passato.

Che ne pensate del video messaggio di Cote de Pablo e Michael Weatherly per l’episodio 1000 del franchise di NCIS?

