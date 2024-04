La stagione 3 della serie NCIS: Hawai’i sta per concludersi, ma Alex Tarrant, interprete di Kai, ha condiviso qualche anticipazione al sito TV Insider.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

L’attore ha svelato che ci saranno due visite davvero speciali e il sito ha sottolineato che una sarà quella dell’agente John Swift, parte affidata a Henry Ian Cusick.

Tarrant ha poi aggiunto:

C’è decisamente una svolta speciale che avviene verso la fine. Per me è stato uno shock quando stavo leggendo gli script, ve lo posso assicurare. E il finale finisce decisamente con un cliffhanger.

Tarrant ha quindi parlato del suo personaggio:

Kai non ha avuto molti scontri in questa stagione, ma nel finale possiamo realmente vedere qualcosa di significativo legato alle sue capacità fisiche.

Kai, inoltre, si occuperà del team e cercherà di essere un buon membro del gruppo, di cui è stato il più recente arrivo all’inizio della serie. Alex ha dichiarato:

Per me questa è stata la stagione più apprezzabile. Penso che, durante le prime due, essendo della Nuova Zelanda stavo faticando passando da un accento all’altro e cercando di recitare nel migliore dei modi. Per questi motivi, questa è la prima stagione in cui ho la sensazione che tutto sia andato al suo posto e posso realmente divertirmi con tutti.