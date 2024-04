Attenzione: l'articolo contiene spoiler

CBS non ha ancora deciso se rinnovare per la stagione 4 la sua serie NCIS: Hawai’i e la serie potrebbe affrontare dei tagli al budget.

I dati di ascolto, che la posizionano solo alle spalle di The Equalizer ed Elsbeth tra gli show non ancora confermati per la prossima stagione, potrebbero far ben sperare i fan.

Il sito Deadline, tuttavia, sostiene che si stia discutendo con i produttori del budget e che la prossima stagione potrebbe essere composta solo da 13 puntate, non dalle tradizionali 22.

Lo show, inoltre, potrebbe ritrovarsi alle prese con l’ostacolo rappresentato dalla concorrenza degli altri progetti del franchise, tra cui gli spinoff Origins, sulla giovinezza di Leroy Jethro Gibbs, e quello dedicato alla storia di Tony e Ziva.

Nell’attesa, tuttavia, i fan possono guardare sugli schermi di CBS le puntate della terza stagione e Daniela Ruah, regista del recente episodio, ha commentato la scelta di inserire nella trama delle visioni vissute da Jane Tennant.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’episodio il personaggio viene ferito e si rifugia in una capanna, dove incontra una donna misteriosa che inizia a discutere del caso con lei usando dettagli che non dovrebbe sapere. Jane si sveglia e si rende conto di essere da sola e di aver visto sua madre, con lo stesso aspetto di quando l’ha abbandonata da bambina.

Ruah, intervistata da TVInsider, ha sottolineato che ci si può rendere conto che è una dimensione diversa perché Tennant non ha nemmeno la ferita sulla testa, come accade invece nelle scene ambientate nella realtà rispetto a quelle che sta creando mentalmente.

Gli autori hanno cercato di girare quella scena in modo che gli spettatori pensassero si trattasse di un flashback, anche se c’è un crescendo di stranezza che ha permesso alla regista di creare qualcosa di diverso, in particolare quando la madre le inizia a fare delle domande sul tizio nella foresta e Jane inizia a chiedersi come la donna possa essere a conoscenza di quella presenza.

Daniela ha ribadito che era importante perché forse la madre l’aveva considerata un peso e questo è legato alla donna che apre la porta e pensa ‘Non ti voglio qui. Voglio che tu te ne vada’. La regista ha sottolineato:

Forse perché quella è la sensazione che prova legata al motivo per cui forse la madre l’ha lasciata: ‘Ero un peso per mia madre?’. A prescindere che queste cose siano vere oppure no per quel personaggio, quelle sono ciò di cui dovevamo parlare. Gli showrunner stanno ancora esplorando questo percorso per Jane Tennant, quindi non ci sono molte risposte concrete. Dovevo semplicemente capire cosa aveva senso per questo episodio e lasciare abbastanza elementi in sospeso su cui potevano costruire.

Che ne pensate? Sperate in un rinnovo per la stagione 4 di NCIS: Hawai’i, anche se avesse un budget ridotto?

Fonte: Deadline, TV Insider