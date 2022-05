Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo.sono rispettivamente il film e la serie più visti al mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo senza alcuna sorpresa il film 365 Giorni Adesso, il sequel del fin troppo fortunato 365 Giorni. Il lungometraggio con con Anna Maria Sieklucka e Michele Morrone sta andando benissimo in tutti i paesi dove il servizio di streaming è disponibile diventando così il titolo più visto su Netflix del weekend in tutto il mondo. Scopriremo mercoledì prossimo quanti saranno i minuti di visione nei primi tre giorni di sfruttamento. Seconda posizione per Pálpito, la serie thriller colombiana che racconta di un uomo deciso a vendicarsi dell’organizzazione di traffico d’organi che ha ucciso la moglie che poi si lega alla donna che ha ricevuto il suo cuore. La serie ha già ottenuto un rinnovo per una seconda stagione anche perché nei soli primi tre giorni è stata vista per un totale di 68,040,000 ore. Debutta al terzo posto Ozark, la serie originale Netflix ormai giunta alla sua conclusione che nel weekend ha conquistato moltissimi paesi nel mondo, Regno Unito e Stati Uniti inclusi, dove attualmente si trova al primo posto delle serie più viste. Dopo il successo di Pretty Little Liars, tornata il mese scorso sulla piattaforma, questo weekend ha debuttato The Vampire Diaries che troviamo in quarta posizione.

Segue Bridgerton che resiste ancora benissimo, in Italia e nel mondo. Sesta posizione per Anatomia di uno scandalo, la miniserie che la scorsa settimana era in vetta alle classifiche di molti paesi, Italia inclusa. Nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento è stata vista per un totale di 75,560,000 di ore raggiungendo la prima posizione delle serie tv in lingua inglese più viste della settimana. Debutta al settimo posto L’assedio di Silverio, il thriller d’azione originale Netflix a sfondo sociale tratto da una storia vera. La sinossi recita: “Dopo il fallimento di una missione di sabotaggio, tre combattenti contro l’apartheid finiscono in una difficile situazione con ostaggi in una banca”. Chiudono la top 10 Elite, Moschettieri del Re e Zack Snyder’s Justice League.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

365 Giorni: Adesso Pálpito Ozark The Vampire Diaries Bridgerton Anatomia di uno scandalo L’assedio di Silverton Elite I Tre Moschettieri Zack Snyder’s Justice League

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ozark Grace and Frankie Bullsh*t The Gameshow Pálpito Selling Sunset 365 Giorni Adesso The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes Bridgerton Matrimonio a prima vista USA (Married at First Sight) Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes

