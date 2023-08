Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a luglio 2023.

NOVITÀ PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Ascolta i fiori dimenticati New! Original vo. sub. it. e doppiata 04/08

Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Hart, la serie in sette episodi racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart. Quando Alice, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June alla Thornfield flower farm, dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia. Ambientato in Australia, con il suo paesaggio mozzafiato, e fiori e piante selvatiche autoctone che danno modo di esprimere l’inesprimibile, questo avvincente dramma familiare attraversa i decenni. Mentre cresce dal suo complicato passato, il viaggio di Alice raggiunge il climax emotivo quando si ritrova a combattere per la sua vita contro l’uomo che ama.

Sigourney Weaver interpreta June Hart, Asher Keddie è Sally Morgan, Leah Purcell è Twig North, Frankie Adams è Candy Blue e Alycia Debnam-Carey è Alice Hart.

Cruel Summer S2 Original vo. sub. it. e doppiata 11/08

La seconda stagione della serie antologica Cruel Summer presenta un cast e un mistero completamente nuovi. Ambientato in un’idilliaca cittadina sul mare nel Pacifico nord-occidentale, il nuovo capitolo di Cruel Summer segue l’ascesa e il declino di un’intensa amicizia adolescenziale. La storia viene raccontata su tre diverse linee temporali intorno all’anno 2000, e tutta la stagione, ricca di colpi di scena, segue l’inizio dell’amicizia tra Megan, Isabella e il migliore amico di Megan, Luke, lo sbocciare del triangolo amoroso e il mistero che influenza le loro vite nel corso del tempo. La serie è interpretata da Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada e Sean Blakemore. Paul Adelstein e Braeden De La Garza interpretano personaggi ricorrenti.

Harlan Coben’s Shelter New! Original vo. sub it. e doppiata 18/08

Shelter segue la storia di Mickey Bolitar dopo che la morte improvvisa del padre lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all’interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l’aiuto dei suoi amici – l’estroso Spoon e la riservata Ema – Mickey scardina l’apparente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare. La nuova serie thriller in otto episodi è un adattamento dell’opera dell’autore bestseller del New York Times Harlan Coben.

La serie è interpretata da Jaden Michael nel ruolo di Mickey Bolitar, Constance Zimmer nei panni di Shira Bolitar, Adrian Greensmith come Arthur “Spoon” Spindell, Abby Corrigan nel ruolo di Ema Winslow, Tovah Feldshuh nei panni Bat Lady, Sage Linder come Rachel Caldwell, Brian Altemus nel ruolo di Troy e altri ancora. Gli showrunner ed executive producer Harlan Coben e Allen MacDonald sono affiancati dagli executive producer Edward Ornelas e Erik Barmack. Charlotte Coben è producer e Patricia Cardoso è regista ed executive producer.

NOVITÀ PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Bandit Exclusive vo. sub. it. e doppiata 07/08

Dopo essere evaso da una prigione del Michigan, un affascinante criminale di professione assume una nuova identità in Canada, raggiungendo il record di 59 colpi mentre viene braccato da una task force della polizia. Basato sulla storia di The Flying Bandit. Crime drama diretto da Allan Ungar e interpretato da Mel Gibson, Josh Duhamel ed Elisha Cuthbert.

Rosso, bianco e sangue blu Original v.o. sub.it. e doppiata 11/08

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia e l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati. Basato sul romanzo di Casey McQuiston, best seller del New York Times acclamato dalla critica, Rosso, bianco e sangue blu segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di film del drammaturgo premiato con un Tony Award Matthew López (The Inheritance).

Operazione Kandahar Exclusive v.o. sub.it. e doppiata 24/08

In Operazione Kandahar, Tom Harris (Gerard Butler), un agente della CIA sotto copertura, è bloccato in territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere per raggiungere, insieme al suo traduttore afghano, un punto di estrazione a Kandahar, evitando le forze scelte nemiche e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia.

Diretto da Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Navid Negahban, Ali Fazal, Travis Fimmel, Elnaaz Norouzi

Gli attassati Exclusive it. 31/08

Gli abitanti di una piccola cittadina del Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la “tassazione illecita” c’è il Sindaco, un uomo cinico e corrotto, disposto a tutto pur di conquistare la poltrona di Segretario del suo partito. Tra le vittime degli esattori ci sono Toni, squattrinato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani. Da perfetti sconosciuti, i due diventano complici nell’unica via d’uscita possibile: intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse anche i loro debiti. Diretto da Lorenzo Tiberia, con Matranga & Minafò, Maurizio Bologna, Alfonso Postiglione, Vittorio Ciorcalo, Franco Pinelli e con la partecipazione speciale di Gigio Morra.

TITOLI DI CATALOGO IN ARRIVO

Film: prime e seconde visioni

Venom – La furia di Carnage | 3 agosto

La primavera della mia vita | 6 agosto

Till: Il coraggio di una madre | 20 agosto

Belfast | 28 agosto

Altri film

LEGO Batman – Il film | 1 agoto

Catwoman | 1 agosto

A Star Is Born | 15 agosto

Interstellar | 15 agosto

Cosa voglio di più | 15 agosto

Ma cosa ci dice il cervello | 18 agosto

Il tuttofare | 19 agosto

Sono tornato | 30 agosto

Sconnessi | 30 agosto

Serie tv e show

Be Cool, Scooby-Doo! – la prima stagione | 1 agosto

Baby Looney Tunes – la seconda stagione | 1 agosto

Fairy Tail – le prime due stagioni | 31 agosto

Film in scadenza

Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario | 1 agosto

Cosa mi lasci di te | 13 agosto

Ti odio, anzi no, ti amo! | 13 agosto

Spencer | 19 agosto

Gli idoli delle donne | 21 agosto

1917 | 22 agosto

The Protégé | 25 agosto

Serie tv e show in scadenza

Hannibal – le tre stagioni | 31 agosto

Parks and Recreation – le sette stagioni | 31 agosto

Trovate tutti gli aggiornamenti su Prime Video nel nostro archivio.

