Novità Prime Video: film, serie tv e show originali e in esclusiva

LOL: Chi ride è fuori S4

4 episodi il 1 aprile e gli ultimi 2 episodi l’8 aprile

Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, l’arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, nel ruolo di overacting coach.

Musica

Film il 4 aprile

Ambientato nel New Jersey, Música è basato sulla vita dello scrittore, regista e star Rudy Mancuso. È una storia d’amore e di formazione che segue un aspirante creativo affetto da sinestesia, che deve fare i conti con un futuro incerto, mentre affronta le pressioni dell’amore, della famiglia e della sua cultura brasiliana.

Come far innamorare Billy Walsh

Film il 5 aprile

I giovani Amelia (Charithra Chandran) e Archie (Sebastian Croft) sono migliori amici sin dall’infanzia. Archie ha sempre condiviso le batttaglie di Amelia ridendo delle sue battute, mantenendo segreto il suo amore per lei. Proprio quando ha il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh (Tanner Buchanan), il nuovo studente americano appena arrivato. Archie ha il cuore spezzato e fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l’uno dall’altra, ma così facendo li avvicina sempre più rischiando di perdere la sua migliore amica.

Fallout

8 episodi binge l’11 aprile

Basata su uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non è rimasto quasi più nulla. 200 anni dopo l’apocalisse, i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento.

Alessandro Siani: Off Line

Comedy special dal 22 aprile

Guardarsi negli occhi, confrontarsi, ridere e riflettere, semplicemente condividere un’emozione. Spegni il telefono ed accendi la vita! Vivi Off line, il nuovo spettacolo di Alessandro Siani.

Gli addestratori

Film dal 25 aprile

Dopo aver perso una scommessa con la sua ex moglie Marta, Pasquale, goffo ma appassionato addestratore di cani, ha dovuto cederle Cecchino, il suo amatissimo cane. L’unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi da dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane (e di se stesso). L’idea è semplice: aprire una nuova scuola di addestramento. E tutto sembra filare per il verso giusto: dopo neanche un giorno, il corso, incredibilmente, è sold-out. Peccato per un dettaglio: il volantino è arrivato nelle mani sbagliate e, a causa di un malinteso, ad essersi iscritti non sono i padroni di cani, ma i genitori di cinque pestiferi bambini. Ormai il danno è fatto, i pagamenti sono stati effettuati e i bambini devono restare con lui. Ma d’altronde, pensa, se i cani sono un po’ come dei bambini, anche i bambini non saranno poi così diversi dai cani… giusto?

Loro: La Paura

Il secondo capitolo della serie antologica – dal 25 aprile – 8 episodi binge

THEM sarà ambientato ancora una volta nella contea di Los Angeles (il primo episodio, sottotitolato Covenant, è ambientato a Compton intorno al 1952 ma sposterà l’arco temporale al 1991). La nuova storia è incentrata sulla detective della omicidi di Los Angeles DAWN REEVE a cui viene assegnato un nuovo caso: il raccapricciante omicidio di una madre adottiva che ha lasciato scossi anche i detective più esperti. Nel pieno di un tumultuoso periodo a Los Angeles, con una città sul filo del caos, Dawn è determinata a fermare l’assassino. Mentre si avvicina alla verità, qualcosa di sinistro e malevolo attanaglia lei e la sua famiglia…

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

I migliori giorni | 3 aprile

Time Wars | 5 aprile

Risen | 12 aprile

Cento Domeniche | 15 aprile

The Beekeeper | 19 aprile

The Baker | 21 aprile

Altri film

Infinite | 1 aprile

Jumanji: Benvenuti nella giungla | 1 aprile

Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre | 1 aprile

Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan | 9 aprile

Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan | 9 aprile

Dragon Ball Z: L’invasione di Neo Namecc | 9 aprile

Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda | 9 aprile

Shark – Il primo squalo | 15 aprile

SERIE & SHOW

Naruto: Shippuden – la sesta stagione | 1 aprile

Dragon Ball – la quarta stagione | 9 aprile

Dragon Ball Z – la quinta stagione | 9 aprile

FILM IN SCADENZA

L’uomo sulla strada | 3 aprile

Spider-Man: No Way Home | 14 aprile

Cosmic Sin | 14 aprile

Il ragazzo e la tigre | 16 aprile

Bomb Squad | 30 aprile

SERIE E SHOW IN SCADENZA

Le avventure di Lupin III | 8 aprile

Lulù Brum Brum | 10 aprile

Community S 1-6 | 30 aprile

