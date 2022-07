One Piece incontra Cobra Kai: Falco pubblica nuove foto e video dal set della serie Netflix

Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, Jacob Bertrand, il Falco di Cobra Kai, è andato a visitare il set della serie Netflix di One Piece.

L’attore ha pubblicato nuove foto e video per ringraziare dell’ospitalità, al fianco del cast di protagonisti che darà vita alla ciurma di Cappello di Paglia. Potete vedere le foto e i video qui sotto:

CHE SETTIMANA! Ho avuto l’opportunità di visitare il set in africa di One Piece! Mi sono divertito un mondo parlando di roba geek con tutti. Mettete un mi piace se volete che Inaki diventi il terzo fratello binario!

Mackenyu ancora non capisco come fai a parlare con la spada in bocca. Che talento!