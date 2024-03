Inaki Godoy, protagonista del live action di One Piece, interpreterebbe volentieri Luffy per il resto della sua vita.

In una recente intervista con Teen Vogue, l’interprete di Luffy ha dichiarato che gli andrebbe bene fare One Piece per il resto della sua vita, anche se sogna un altro ruolo in aggiunta:

Posso fare One Piece per molti anni e posso essere felice, e non ho bisogno di fare un milione di cose, mi piacerebbe interpretare qualcuno che è orribile e che ama essere orribile.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

One Piece è disponibile su Netflix.

