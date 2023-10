Only Murders in the Building

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di Only Murders in the Building John Hoffman ha parlato nel dettaglio del finale della stagione 3, anticipando anche cosa potremo vedere nella già annunciata stagione 4.

In una lunga intervista con Deadline, Hoffman ha anticipato che nella stagione 4 scopriremo di più su Sazz e soprattutto se gli assassini volevano morto Charles al suo posto:

Il finale mi ha emozionato in molti modi perché ha sollevato molte domande che avremmo potuto esplorare in una nuova stagione. Sembra proprio quello che speriamo di fare sempre, ovvero cambiare la narrazione in un modo che sembri particolarmente potente e personale, e dargli un po’ di freschezza. L’assassino sapeva che era Sazz? Questa è una domanda molto pericolosa da porre. Adoriamo da morire Jane Lynch e Sazz è stata un colpo di genio. Non dimenticherò mai il nostro gruppo di sceneggiatori della prima stagione. Penso che l’abbia creata Kirker Butler, ma potrei sbagliarmi. Ma è stato quel gruppo a suggerire Sazz come controfigura di Charles e doveva essere interpretata da Jane Lynch, la sola e unica. È stato straordinario che sia apparsa solo in una manciata di episodi nel corso delle stagioni, ma abbia avuto un tale impatto sugli spettatori. Inoltre, per favore, non dimenticate cosa facciamo con le nostre vittime con l’approfondimento delle loro storie e tutto il resto. E quando ciò accade, vuoi davvero che qualcuno che conosci sia una persona avvincente, divertente e brillante. Quindi, è rimasta lì per noi, proprio come Paul Rudd nella scorsa stagione, quando lo abbiamo coinvolto per cinque minuti nella stagione 2 e poi boom, lo guardi fare un lavoro straordinario per tutta la stagione come vittima. Spero Jane sia d’accordo se lo dico, è molto entusiasta dell’idea di essere più presente.

Only Murders in the Building è disponibile su Disney+.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Vi è piaciuto il finale della stagione 3 di Only Murders In The Building? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili