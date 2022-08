La notizia dello sviluppo di una serie prequel di Outlander è stata accompagnata dalle dichiarazioni di Diana Gabaldon, che aveva svelato su Facebook di non essere stata contattata dai produttori, e STARZ ha ora chiarito la situazione.

Kathryn Busby, presidente della programmazione originale dell’emittente, ha infatti spiegato:

Stiamo ancora lavorando ai dettagli, ma Diana Gabaldon sarà certamente coinvolta. È una scrittrice fantastica e, stagione dopo stagione, è stato un piacere lavorare con lei. Continueremo a lavorare con lei.

La serie originale tratta dai romanzi è arrivata a quota sette stagioni e potrebbe proseguire ulteriormente. Busby ha infatti spiegato:

Outlander è una serie così importante per noi e vorremmo averne il più possibile. Il prequel non diminuirà assolutamente l’impegno di Starz nei confronti della serie originale. Quello che abbiamo dimostrato con il franchise di Power è che possiamo avere varie linee narrative intorno alla stessa base. Crediamo che possiamo farlo anche con Outlander.

Per ora STARZ non ha però svelato lo stato delle trattative con i protagonisti Caitriona Balfe, Sam Heughan, Richard Rankin, Sophie Skelton e John Bell in caso di un possibile rinnovo.

Che ne pensate delle dichiarazioni di STARZ riguardanti il coinvolgimento di Diana Gabaldon nella serie prequel di Outlander? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline