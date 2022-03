Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha confermato che nella stagione 2 dici saranno altri personaggi e collegamenti col. Ovviamente, siccome la serie non è ancora disponibile in Italia, non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

In una recente intervista, il regista ha detto che i fan si devono aspettare più collegamenti, ora che la storia di Peacemaker proseguirà:

Penso vedremo più connessioni in altre cose ora che proseguiremo con la storia di Peacemaker e con le altre serie HBO Max. Quindi i cameo continueranno a esserci. Non so se la Justice League apparirà in tutte le stagioni, potrebbe essere l’unica volta. Vedremo!

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine, quando ci saranno novità a riguardo.

Che personaggi DCEU vorreste nella stagione 2 di Peacemaker? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite sui nostri canali social.

Tutte le notizie sulla serie sono nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book