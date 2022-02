Attenzione: l'articolo contiene spoiler

e il cast dihanno commentato ieccezionali dell’ultimo episodio della prima stagione. La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Discutendo del finale dello show con Fandom, John Cena ha ringraziato Jason Momoa e Ezra Miller per essersi prestati al cameo rendendo reale il personaggio di Peacemaker all’interno del DCEU:

Sarò per sempre grato a Momoa e Miller per averci dato una mano così significativa. Sono stati messi sotto un’altra luce e hanno fatto parlare tutti, ma lo hanno fatto in modo tale che la battuta non è su di loro. E l’hanno fatto per il bene del nostro show. Che lo abbiano fatto volontariamente o no, ci ha davvero, davvero, davvero aiutati, specialmente dopo otto episodi con la gente estasiata dallo show, hanno messo il loro timbro. Fa capire a tutti che c’è un nuovo eroe nel DC Universe e sta succedendo davvero. Sono tutti sullo stesso campo di gioco. Wow! Ecco come la penso, penso che sia stato un momento molto importante per noi. E ovviamente da a tutti motivo di parlare e James Gunn è davvero bravo a far parlare la gente! Quindi missione compiuta.

Steve Agee ha invece parlato dei camei con Comic Book:

É stato entusiasmante. Sono un grande fan della Justice League. Mi piacciono quei personaggi. Mi piace il loro look. Mi piace l’aria drammatica dei film. Ero un fan della Justice League di Snyder. É stato pazzesco girare quella scena. Era tutto vero. Stavano lì, c’era Superman appeso a un cavo. C’era uno appeso proprio lì. Non era digitale. Avevamo gente vera con dimensioni vere e le stesse tute. Per me, fan dei film, vedere le loro silhouette in lontananza è stato magnifico. É stato difficile non dirlo ai miei amici.

Anche Jennifer Holland ha parlato dei camei di Peacemaker con Comic Book:

Li ho amati, amo i crossover tra serie tv e film. Penso sia divertente per i fan. Prima di far parte di uno di questi, ero una fan e mi emozionava sempre vedere Nick Fury alla fine del film che stavi guardando. Quindi ho pensato sarebbe stato divertente. Non sai come la gente potrebbe reagire, ma sperai che dicessero “Oh, c’è un posto per tutti in questo mondo” siamo un diverso team con un diverso tono. Magari non siamo supereroi come altri, ma nello stesso mondo, c’è un posto anche per noi.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine, quando ci saranno novità a riguardo.

