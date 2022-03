Ildella serieè in vendita da oggi edito da Magazzini Salani, al prezzo di 19.90 euro, in attesa dell’arrivo su Netflix dell’ultima stagione.Nel volume, che propone un’introduzione del creatore dello show Steven Knight, si racconta la vera storia dei Peaky Blinders, le curiosità sulla Famiglia Shelby, approfondimenti e immagini inedite dal set.

Steven Knight ha dichiarato:

L’ispirazione per Peaky Blinders viene da mia madre e mio padre. Quando ero ragazzo mi raccontavano della loro infanzia trascorsa a Small Heath, a Birmingham. Era come se quelle storie riguardassero un altro mondo, anche se ero cresciuto nella stessa città. Le loro parole prendevano vita nella mia immaginazione. Da loro seppi che le strade dei sobborghi di Birmingham negli anni Venti erano luoghi selvaggi e, nella mia mente, meravigliosi. Un gruppo di personaggi senza legge, dediti al fumo e all’alcol, si muoveva al ritmo dei misteriosi boati, scoppi e colpi di martello provenienti dalle fabbriche di auto e di armi sempre in attività che per tutto l’anno, giorno e notte, riversavano nevicate di cenere sulle strade annerite. Ero certo di aver trovato la mia fonte di miti e poesie, che avrei dovuto trasformare in racconto e prima o poi condividere.