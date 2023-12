Nel 2024 Peppa Pig celebrerà 20 anni e lo farà in grande stile con ben dieci episodi inediti al cinema.

Nei dieci episodi di Peppa’s Cinema Party verranno inclusi anche uno speciale sul matrimonio in 3 parti e in uno di questi episodi ci saranno anche le voci di Katy Perry (Ms. Leopard) e Orlando Bloom (Mr. Raccoon). Il tutto nelle sale a febbraio 2024. L’iniziativa è pensata per tutto il mondo come detto in una comunicazione ufficiale da Esra Cafer, SVP Global Brand Management di Hasbro:

Mentre celebriamo 20 incredibili anni trascorsi a creare ricordi con Peppa, il nostro team è orgoglioso di portare Peppa’s Cinema Party sul grande schermo di tutto il mondo, consentendo ai fan di venire con noi e unirsi alla festa. Peppa incoraggia i bambini e le famiglie di tutto il mondo a tuffarsi insieme con fiducia, e questa nuova esperienza cinematografica darà vita a questi amati personaggi in un modo nuovo.

