In un lungo articolo di Variety si parla della realizzazione della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e lo showrunner Dan Shotz ha parlato dell’importanza di preservare l’esperienza vissuta dai lettori.

Il produttore ha sottolineato:

Questa è la prima volta che sono stato coinvolto in un processo di sviluppo in cui stai parlando dei fan. Volevamo proteggere le cose che i fan non hanno potuto vedere nei film e volevamo che avessero quell’esperienza dai libri. Al tempo stesso avevamo bisogno di separarla da tutto quello e dire: ‘Perché questa è una storia che vogliamo raccontare?’

Il co-creatore della serie, Jon Steinberg, ha aggiunto:

Penso sarebbe stato più difficile se Rick non fosse il partner che è stato nel senso di essere a proprio agio con l’idea che potremmo dover spezzare tutto per rimetterlo insieme in un modo che sembri giusto.

Shotz e Steinberg hanno, ad esempio, voluto esplorare la disabilità:

Chiron, nella storia, è in una sedia a rotelle. Nella mitologia i centauri erano guerrieri. Con il nostro Chiron, il cavallo ha un tutore sulla gamba, una ferita di guerra, quindi la sua disabilità non è solo una copertura. Si tratta di qualcosa che affronteremo nel futuro della serie. Non lo affrontiamo nemmeno nella prima stagione. Attualmente è solo un dettaglio.

I due produttori hanno quindi sottolineato che vorrebbero adattare tutte le opere della saga:

Li vogliamo tutti. A differenza dell’esperienza cinematografica che ha avuto in precedenza, Rick è un pensatore in modo espansivo della sua opera. Non ne ha un’interpretazione rigida. Le altre serie che ha creato e vivono in questo mondo sono tutti parte del nostro universo che possiamo adattare.

L’intenzione sembra quindi essere quella di attingere agli oltre 11 libri scritti da Rick Riordan, ma per ora bisognerà attendere la reazione alla nuova serie.

Che ne pensate dei commenti sul possibile utilizzo di tutti i romanzi scritti da Rick Riordan per la serie Percy Jackson? Lasciate un commento!

La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriverà sugli schermi di Disney+ il 20 dicembre.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

Potete trovare tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili