Jon Steinberg, showrunner di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, non è ancora pronto a effettuare un recasting di Lance Riddick, che nella serie tv interpreta Zeus.

Nel pannello ufficiale TCA di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Steinberg ha parlato dell’eventuale recasting dell’attore scomparso:

Non credo che ci sia ancora nessuno. C’è anche solo un po’ di negazione attorno alla sua figura, credo. È qualcosa con cui dovremo scendere a patti. Ma siamo incredibilmente grati per questo personaggio che ha contribuito a costruire e per la presenza che ha creato. Non invidio chi dovrà mettersi nei suoi panni.