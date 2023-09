Il presidente di Fox Entertainment, Michael Thorn, ha parlato dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori dichiarando che dovrebbero concludersi entro la fine del mese, nei primi giorni di ottobre, per non avere conseguenze sulla programmazione delle serie nella stagione 2023-24.

Il sindacato WGA ha incontrato i portavoce di AMPTP circa 29 giorni fa e, da allora, non è stato programmato nessun altro incontro. La situazione non è inoltre più facile per quanto riguarda lo sciopero degli attori.

Per far ripartire la produzione di serie come 9-1-1: Lone Star o The Cleaning Lady saranno necessarie circa 8 settimane non appena si concluderanno gli scioperi.

Thorn ha sottolineato:

Si arriverà a un punto in autunno, alla fine dell’autunno, in cui sarà davvero difficile lanciare degli show all’interno della tradizionale stagione televisiva.

Se la situazione non verrà risolta entro ottobre, i network dovranno fare i conti con alcune scelte difficili, come quella di valutare la possibilità di attendere fino all’autunno 2024 per lanciare nuove serie e, nell’attesa, dare spazio alla messa in onda di eventi sportivi o partite di football.

Thorn ha aggiunto:

Si potrebbe usare l’1 ottobre come la data entro la quale gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori devono essere risolti. Ogni show è diverso ma alle volte quando si tiene in considerazione un possibile debutto a maggio, ti chiedi sempre: ‘Quello è il momento giusto per una première?’.

Che ne pensate di ottobre come possibile data per la fine dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, come accennato dal presidente di Fox?

Fonte: TVLine

