Amazon, secondo quanto riporta il The Wall Street Journal, starebbe valutando la possibilità di introdurre un abbonamento a Prime Video che preveda nel piano tarrifario la visione di spot e la presenza di contenuti pubblicitari.

La fonte del sito sostiene che siano in corso degli incontri per valutare questa opzione ormai da settimane, tuttavia si sarebbe ancora nelle prime fasi delle valutazioni necessarie per arrivare a una decisione definitiva.

Amazon potrebbe prendere la scelta seguendo l’esempio di Netflix e Disney+, realtà che propongono già la possibilità di abbonarsi a un costo ridotto.

Attualmente il costo in Italia di Prime Video è di 49,90 € ogni anno o 4,99 € al mese.

Che ne pensate della possibilità che anche Amazon introduca un abbonamento a Prime Video con la presenza di contenuti pubblicitari?

Fonte: The Wall Street Journal

Le serie imperdibili