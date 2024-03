Brian Tee, recentemente tra i protagonisti di Expats, sarà il villain della stagione 3 di Reacher.

L’attore, nello show con star Alan Ritchson, avrà il ruolo di Quinn, descritto come imponenente dal punto di vista fisico e in grado di intimidire. Il personaggio è stato un tenente colonnello nell’esercito e Reacher aveva indagato su di lui quando aveva venduto dei segreti militari a delle nazioni ostili.

La produzione dello show targato Amazon ha inoltre annunciato l’arrivo nel casti di Johnny Berchtold e Roberto Montesinos, e di Daniel David Stewart che sarà una presenza ricorrente nelle puntate.

Berchtold sarà Richard Beck, uno studente universitario sensibile e artistico che ha perso la madre quando era giovane ed è l’unico figlio dell’uomo di affari Zachary Beck (Anthony Michael Hall). Cinque anni fa il giovane è stato vittima di un traumatico rapimento che l’ha lasciato mutilato.

Montesinos sarà invece Guillermo Villanueva, un agente della DEA che sta per andare in pensione ed è un mentore e una figura paterna per l’agente Susan Duffy (Sonya Cassidy). L’uomo ha dei problemi alle ginocchia e un buon senso dell’umorismo, e vuole bene e si occupa di Duffy anche se si punzecchiano continuamente.

Stewart sarà invece Steven Elliot, un agente arrivato da poco tra le fila della DEA, è descritto come un ragazzo adorabile dal volto fresco, che sta imparando il mestiere.

La terza stagione di Reacher si basa sul settimo romanzo della saga scritto da Lee Child e mostrerà il protagonista impegnato in una missione sotto copertura per recuperare delle informazioni su un nemico legato al suo passato.

Fonte: Deadline

