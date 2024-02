Lo showrunner di Reacher, Nick Santora, ha svelato che spera di poter coinvolgere negli episodi della stagione 3 altre star di Breakout Kings – I signori della fuga.

Nelle prime due stagioni dello show prodotto per Prime Video sono apparsi Malcolm Goodwin, Serinda Swan e Domenick Lombardozzi.

Santora ha dichiarato a TVLine:

Jimmi Simpson mi ha scritto: ‘Cosa sta succedendo? Tutto il cast di Breakout Kings è in Reacher!’. Sarei fortunato se potessi lavorare di nuovo con Jimmi e Laz (Alonso), e Brooke Nevin e chiunque abbia lavorato a Breakout Kings. Sono i migliori!

Per ora, tuttavia, bisognerà attendere per scoprire quali interpreti di Breakout Kings appariranno nella stagione 3 di Reacher.

La serie Breakout Kings – I Signori della fuga è andata in onda su Fox dal 21 novembre 2011 ed è composta da due stagioni.

Al centro della trama c’erano tre detenuti che accettano di lavorare per una squadra di U.S. Marshall e aiutarli a catturare dei fuggitivi, ottenendo in cambio il trasferimento in un carcere di minima sicurezza e la sottrazione di un mese di detenzione per ogni fuggitivo ritrovato. In caso di fuga l’accordo salta, rispedendo l’intera squadra in galera con la pena raddoppiata ed il ritorno in un carcere di massima sicurezza.

