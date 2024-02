Lee Child ha svelato al magazine Empire perché la serie Reacher ha dato più spazio al personaggio di Frances Neagley, interpretato da Maria Sten, rispetto a quanto accade tra le pagine dei romanzi.

Lo scrittore ha raccontato:

Si è trattato di una decisione strategica. L’unica cosa che non puoi fare sullo schermo, a differenza dei romanzi, è entrare nella testa di qualcuno.

Lee ha sottolineato:

Reacher pensa molto e ci sono pagine su pagine in cui medita sulle cose. Non puoi scrivere una scena di otto minuti in cui Alan Ritchson è semplicemente seduto lì, impegnato a pensare. Avevamo quindi bisogno di un personaggio secondario per rafforzare l’esposizione.

Child ha inoltre spiegato che la serie non segue l’ordine di pubblicazione dei libri perché non c’è motivo per farlo, avendo preferito dare spazio ai romanzi che introducevano nel miglior modo i personaggi come persona e come professionista.

Che ne pensate? Siete felici che Neagley abbia più spazio nella serie rispetto ai romanzi di Reacher?

Fonte: Empire

