HBO ha ordinato la produzione di un pilot di genere comedy intitolato The Franchise, ideato da un team che comprende anche Armando Iannucci e che verrà diretto da Sam Mendes.

Il progetto televisivo, composto da puntate della durata di 30 minuti, avrà al centro una troupe che viene bloccata in un’infernale situazione disfunzionale, folle e gioiosa legata alla realizzazione di un franchise di supereroi. Quando finalmente riescono a completare il proprio progetto i protagonisti devono provare a capire se sarà l’inizio di una nuova fase nel mondo di Hollywood o il suo ultimo atto.

Il nuovo pilot è stato scritto da Jon Brown che ne sarà anche showrunner in caso di via libera alla produzione della serie, Keith Akushie e Armando Iannucci, coinvolto inoltre come produttore esecutivo.

Sam Mendes sarà regista del pilot e produttore tramite la sua Neal Street Productions in collaborazione con Pippa Harris, Nicolas Brown e Julie Pastor.

Il progetto segna il debutto del regista dietro la macchina da presa di un progetto televisivo.

Che ne pensate del pilot di The Franchise diretto da Sam Mendes e prodotto da Armando Iannucci? Lasciate un commento!

Fonte: Variety