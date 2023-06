Cobie Smulders, che interpreta Maria Hill, è tornata a parlare della premiere di Secret Invasion, disponibile su Disney+. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura.

In una recente intervista con EW l’attrice ha parlato delle riprese della scena finale dell’episodio:

È stato emozionante, è stato spaventoso. Sono stata abbastanza fortunata da rimanere in questa location nel corso di un paio di giorni a girare l’intera sequenza, quindi abbiamo ottenuto tutto, le esplosioni, la corsa, l’inseguimento, la trasformazione degli Skrull, e già tutto questo. È stata una delle ultime cose che ho fatto.

Ho davvero adorato il tempo trascorso a lavorare con Sam, mi sono davvero goduta ogni momento in cui ho potuto interpretare Maria, quindi ero triste, ma sono anche molto grata. Quando ho firmato per farlo 10 anni fa, non pensavo nemmeno di aver ottenuto la parte dopo l’audizione. ‘Beh, è ​​stato divertente. Non mi sono messa in imbarazzo, ma sicuramente non l’ho ottenuta’, ho ricordo di aver detto a mio marito. Quindi è stato davvero imbarazzante poter fare tutti questi lavori e passare dal cinema alla TV alla forma animata. È stato davvero un viaggio magico. È stato un modo un po’ triste di dirle addio, ma sono grata per il tempo che ho avuto.