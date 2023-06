La Maria Hill di Cobie Smulders è una figura importante nella premiere di Secret Invasion, disponibile dallo scorso mercoledì. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura.

In una recente intervista, Cobie Smulders ha parlato della morte di Maria Hill, e di come questo segnerà il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe:

Riflettendo sulla scena della sua morte, che è stata girata a Londra in mezzo alla molta segretezza tipica della Marvel, l’attrice ha detto:

L’attrice ha ricordato che c’è anche il multiverso, quindi Maria Hill potrebbe tornare, ma ha sottolineato che questa potrebbe essere la fine dei suoi 12 anni in Marvel.

Non so nulla dei rumor che mi vorrebbero in The Marvels questo autunno. C’è un multiverso adesso, quindi tutto è possibile. Ma sono abbastanza sicura che sia finita.