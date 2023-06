Kingsley Ben-Adir sarà Gavrik, uno Skrull a capo degli invasori di Secret Invasion, in arrivo domani su Disney+.

In una recente intervista con Collider, Ben-Adir ha parlato delle motivazioni che spingono Gavrik ad agire contro gli umani:

Ha aggiunto che ormai per Gavrik è troppo tardi per tornare indietro

Quando inizia questa storia, non c’è più ritorno. È completamente andato, e non c’è modo di riportarlo indietro. E ci sono alcune scene fantastiche in cui Talos prova a convincerlo, ed è stato davvero interessante recitare quei pezzi; tipo, quanto possiamo avvicinarci a vederlo cambiare idea, e poi non lo fa, alla fine. O forse potrebbe! Se lo chiudessi in una stanza abbastanza a lungo, forse potrebbe, ma in questa serie tv non sarebbe facile.