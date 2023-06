Olivia Colman compie il suo debutto nel MCU grazie alla serie Secret Invasion e l’attrice ha svelato cosa pensa il suo personaggio, Sonia Flasworth, degli Avengers.

L’attrice, intervistata da ComicBook.com, ha infatti spiegato:

Loro sono un po’ frivoli. Non so. Non ci ho realmente mai pensato. In un certo senso lei li considera a modo proprio. Immagino che non li veda di buon occhio.