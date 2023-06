Ben Mendelsohn, tra i protagonisti di Secret Invasion, ha lodato la collega Emilia Clarke, al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

L’attore, intervistato in occasione della premiere, ha lodato la collega definendola una persona favolosa con cui si è divertito:

Uno dei grandi doni, per me, è stato avere questa persona favolosa e questa attrice favolosa interpretare la figlia di Talos, ed essere in grado di darle un’altra dimensione. La gente non l’ha ancora visto, quindi, non vi dirò nulla. Ma ci occupiamo molto di più di quello che sta succedendo. Voglio dire, ti darò un piccolo spoiler. C’è un’invasione nello show, giusto? È un segreto. Ma c’è anche una scissione interna, quindi abbiamo più punti con cui interagiamo.