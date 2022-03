Le riprese disono attualmente in corso e sono trapelate altredella serie Marvel Studios con un ritorno inaspettato. Come potete vedere nel post Instagram qui sotto, ci sono diverse nuove anticipazioni della nuova serie in arrivo su Disney+.

Oltre a delle strade disastrate, c’è un curioso ritaglio di giornale che mostra James Rhodes (Don Cheadle) stringere la mano al presidente Ritson, interpretato da Dermot Mulroney. I due si troveranno a Londra per la crisi, e nelle altre foto si può vedere il tipico bus a due piani e le foto sono scattate a Liverpool. Che uno dei due personaggi possa essere uno Skrull?

In un’altra foto invece si può vedere il manifesto di Rogers: il Musical, visto in Hawkeye lo scorso inverno sempre su Disney+.

La serie Secret Invasion dovrebbe uscire su Disney+ nel 2023.

