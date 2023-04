Dopo le foto e le anticipazioni diffuse ieri, è stato svelato con un promo che il nuovo trailer di Secret Invasion verrà diffuso nella serata di domenica.

Un tweet ha infatti svelato che le nuove immagini dello show Marvel debutteranno durante il Sunday Night Baseball di ESPN.

New Marvel Secret invasion trailer premiere on ESPN Sunday night pic.twitter.com/Z6VuSCen4v — Krusty Aiden (@KrustyAiden) March 31, 2023

Che ne pensate del promo di Secret Invasion? State attendendo il nuovo trailer?

Secret Invasion riprende le trame di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, entrambi terminati con delle scene post-crediti con gli Skrull che impersonano umani in posizioni importanti all’interno della società.

Il progetto ha tra gli interpreti Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Christopher McDonald e Killian Scott. I registi sono Thomas Bezucha, che ha diretto il thriller poliziesco Uno di noi (Let Him Go) e di Ali Selim, che ha lavorato sulla serie drama di Hulu The Looming Tower.

