Ieri vi abbiamo segnalato le parole dello showrunner de, Al Jean, che ha commentato con amarezza una clip tratta da un episodio della serie andato in onda nel 1998 che ironizzava sul fatto che l’Unione Sovietica non si fosse mai realmente sciolta. Il riferimento era chiaramente all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e lo showrunner ha concluso dicendo che la serie continuerà a parlare di come è cambiato il mondo in futuro, anche se non direttamente: insomma, i fan non devono aspettarsi una citazione palese del conflitto.

Tuttavia nelle ore successive sui canali social di I Simpson è stata pubblicato un disegno a sostegno della causa Ucraina, firmato dal creatore Matt Groening. Nel disegno vediamo la famiglia Simpson reggere bandiere dell’Ucraina con i colori giallo e blu, che corrispondono peraltro all’accostamento della pelle di Marge con i suoi capelli.

L’account social dello stato sovrano attualmente sotto aggressione da parte della Russia ha risposto prontamente con una gif tratta dalla serie, in cui Homer legge il computer a letto, mentre Marge guarda preoccupata. L’unico commento, due cuori: uno giallo e uno blu.

