Paramount+ ha pubblicato le prime foto di SOUTH PARK: The End of Obesity, nuovo speciale in arrivo questo venerdì.

Nelle prime foto, che potete vedere qui sotto, possiamo vedere anche il nuovo Cartman.

south park obesity 2

south park obesity 3

south park obesity 4





Il settimo speciale del noto show animato che andrà in onda negli Stati Uniti e in Canada il 24 maggio (dal 25 maggio sarà invece disponibile in Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Italia, Germania, Svizzera e Austria).

Prodotto da MTV Entertainment Studios, The End of Obesity mostrerà come l’avvento di nuovi farmaci dimagranti abbia un enorme impatto su tutti a South Park. Quando a Cartman viene negato l’accesso alla medicina che cambia la vita, i suoi amici entrano in azione.

