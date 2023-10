Paramount+ ha annunciato il nuovo evento televisivo South Park: Joining the Panderverse, di cui è stato condiviso il teaser, che andrà in onda sugli schermi americani venerdì 27 ottobre negli Stati Uniti e Canada, sabato 28 nel Regno Unito, e successivamente negli altri mercati internazionali.

Nello speciale i sogni profondamente disturbanti di Cartman fanno presagire la fine della vita che conosce e ama. Gli adulti di South Park, inoltre, stanno affrontando le proprie scelte di vita mentre l’avvento dell’intelligenza artificiale sta sconvolgendo il mondo.

Nel teaser si vedono Cartman, Kenny, Butters e Kenny in versione femminile. Kyle, inoltre, chiede al preside come è possibile che tutto questo abbia un senso.

I precedenti eventi televisivi di South Park sono stati Post Covid, Post Covid: The Return of Covid, The Streaming Wars, e The Streaming Wars Part 2.

I co-creatori e produttori esecutivi della serie sono Trey Parker e Matt Stone.

Lo show animato è stato rinnovato fino alla sua trentesima stagione, quindi fino al 2027.

Fonte: Variety

