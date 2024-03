Nicolas Cage ha confermato di avere avuto dei contatti ed un colloquio per la serie tv live action dedicata a Spider-man Noir.

Intervistato da Collider, l’attore ha confermato il suo amore per il personaggio a cui ha prestato la voce nel film animato Un nuovo universo.

Posso solo dire che ne abbiamo parlato. Non è un segreto che amo il personaggio. Potrei combinare le mie interpretazioni preferite dell’età dell’oro – ovvero Robinson, Cagney, Bogart – con un personaggio che è ampiamente considerato il capolavoro di Stan Lee. La vedrei come una sorta di incursione in un mash-up pop art tra Bogart e Cagney, ma non c’è niente di definitivo. È stata solo conversazione.