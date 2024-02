Nuovi problemi dietro le quinte di Silk: Spider Society, la serie tv Marvel/Sony ordinata da Prime Video e incagliatasi l’anno scorso a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Conclusa la stagione degli scioperi, le ultime notizie affermavano che la writers room sarebbe tornata al lavoro alla fine di gennaio per rimettere mano al progetto e spingerlo nella fase successivo di sviluppo. Tuttavia, ora TheAnkler rivela che ciò non è avvenuto: l’intera writers room è stata lasciata a casa. La showrunner Angela Kang, che ha un accordo pluriennale con Amazon, manterrà il suo ruolo, così come rimangono al loro posto i produttori Phil Lord e Chris Miller e i produttori esecutivi Kai Wu e Jim Barnes.

Secondo il sito, prima dell’inizio degli scioperi la maggior parte degli episodi erano stati scritti, ma ora Amazon avrebbe deciso di rimettere completamente mano alla serie dandole orientandola maggiormente verso un pubblico maschile, al pari di altre serie di successo proposte su Prime Video come Jack Ryan, Reacher e The Boys. C’è chi ritiene che il previsto insuccesso di Madame Web, film Sony/Marvel appena uscito al cinema, abbia avuto un ruolo nella decisione.

Silk: Spider Society è incentrata su l’eroina americana di origini coreane Cindy Moon, che viene morsa dallo stesso ragno che ha morso Peter Parker e si mette alla ricerca della sua famiglia scomparsa da tempo. La serie si basa sui personaggi creati da Dan Slott e Humberto Ramos.

Si tratta di una delle numerose co-produzioni Marvel/Sony cui Prime Video ha dato il via libera. Un’altra è Spider-Man Noir, e anche su questo fronte TheAnkler ha un aggiornamento: a quanto apre Nicolas Cage è in trattative per interpretare il protagonista della serie, ambientata nella New York City degli anni trenta. Un anno fa il produttore Phil Lord aveva auspicato il coinvolgimento dell’attore: sembra che questo suo desiderio possa avverarsi…

