Squid Game: Leonardo DiCaprio potrebbe apparire nella stagione 3 della serie

Leonardo DiCaprio potrebbe apparire nella stagione 3 di Squid Game, almeno secondo quanto dichiarato dal regista Hwang Dong-hyuk.

Il filmmaker ha partecipato alla conferenza stampa dopo la conquista degli Emmy, rivelando così che la star del cinema:

Ha detto più volte di essere un grande fan. Forse se il tempo lo permetterà e le opportunità saranno a nostro favore, dovremmo chiedergli di unirsi al gioco. Abbiamo già scherzato sulla questione.

Nella seconda stagione non verranno coinvolte star hollywoodiane e la storia sarà nuovamente ambientata in Corea.

In caso di rinnovo per un terzo ciclo di episodi, tuttavia, ci saranno degli importanti cambiamenti, sfruttando inoltre l’attenzione ottenuta dalla serie negli Stati Uniti, permettendo forse di regalare un’apparizione dell’attore premio Oscar.

Hwang sta scrivendo attualmente la seconda stagione di Squid Game e le riprese dovrebbero iniziare tra un anno, in vista di un debutto sugli schermi di Netflix previsto per il 2024.

Il filmmaker ha inoltre chiesto ai giornalisti di mantenere il segreto sui giochi che saranno al centro della trama nelle puntate inedite:

Vi imploro di non scrivere articoli in proposito perché gli spettatori devono sentire la suspense ed elettrizzarsi per quello che accadrà in futuro. Se dovessi ubriacarmi troppo e rivelare dei segreti, vi chiedo di soffocarmi per impedirmi di dire spoiler.

