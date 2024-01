Terry Farrell ha spiegato perché pensa che la prima stagione di Star Trek: Deep Space Nine non abbia colto nel migliore dei modi le opportunità offerte dalla storia e dai suoi personaggi.

Nelle puntate si introducevano i protagonisti, l’ambientazione politica e gli eventi al centro della trama. I numerosi elementi da tenere in considerazione sembra abbiano messo in difficoltà gli autori.

L’interprete di Jadzia Dax, durante il podcast The Delta Flayers condotto da Garrett Wang e Robert Duncan McNeill, ha commentato la puntata intitolata Dax, in cui manca l’abituale feeling esistente tra il suo personaggio e il comandante, e mentore, Benjamin Sisko (Avery Brooks).

Terry ha sottolineato:

Non è tuttavia curioso? Perché penso che uno dei motivi per cui sta accadendo questo episodio è che stiamo cercando di scoprire chi è Dax.

Farrell ha aggiunto:

Lo stavano facendo anche gli sceneggiatori e ci sono queste opportunità perse e lo vedremo nel corso di tutta la prima stagione. Come accade in ogni show, giusto? Perché non sono ancora del tutto delineati. I tuoi personaggi non sono sviluppati. Stai scoprendo chi sei.