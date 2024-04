Paramount ha annunciato il destino di due serie di Star Trek: New Worlds ha ottenuto il rinnovo per la stagione 4, mentre Lower Decks si concluderà con la quinta, in arrivo in autunno.

Mike McMahan e Alex Kurtzman hanno dichiarato:

Ai fan, volevamo farvi sapere che questo autunno ci sarà la quinta e ultima stagione di Star Trek: Lower Decks. Anche se cinque stagioni di ogni serie sembrano un miracolo di questi tempi, non esageriamo nel dire che ogni secondo trascorso nel realizzare questo show è stato un sogno che diventa realtà. Il nostro incredibile cast, la troupe e gli artisti che hanno dato tutto ciò che avevano perché amano i personaggi che interpretano, il mondo che abbiamo costruito, e più di ogni altra cosa amiamo tutti, ma lo amiamo davvero, Star Trek. Siamo entusiasti per il fatto che il mondo possa vedere la nostra esilarante quinta stagione su cui stiamo lavorando ora e la buona notizia è che tutti gli episodi precedenti resteranno su Paramount+, quindi c’è ancora molto da attendere mentre celebriamo l’equipaggio di Cerritos con un grande addio.

La serie animata aveva come voci dei protagonisti Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman.

Star Trek: Strange New Worlds segue invece le avventure del capitano Christopher Pike negli anni in cui è alla guida dell’U.S.S. Enterprise insieme a Spock, Numero Uno e agli altri membri dell’equipaggio.

Nel cast ci sono Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun, Paul Wesley e Carol Kane.

Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman hanno dichiarato:

Da parte del cast e della troupe di Strange New Worlds, siamo elettrizzati e grati nel continuare i nostri viaggi insieme. Non vediamo l’ora che vi uniate a noi e all’equipaggio dell’Enterprise in un’altra stagione all’insegna dell’esplorazione e dell’avventura.

Che ne pensate del rinnovo di Star Trek: Strange New Worlds e della cancellazione di Lower Decks?

