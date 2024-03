Lo showrunner di Star Trek: Picard ha svelato che nella stagione 3 avrebbe voluto avere ancora più cameo legati alle serie Voyager, Deep Space Nine e The Next Generation, in parte ispirandosi ad Avengers: Endgame, film che ha mostrato i supereroi della Marvel unire le forze per combattere Thanos.

Nello show ci sono state le apparizioni del capitano Tuvok (Tim Russ), del Comandante Ro Laren (Michelle Forbes), dell’Ammiraglio Elizabeth Shelby (Elizabeth Dennehy) e di Q (John de Lancie).

Durante una conversazione via Zoom con Master Replicas Collectors Club, Terry Matalas ha spiegato:

Harry Kim appariva come il Capitano di Voyager-B nella prima bozza di Frontier Day. Ma Prodigy stava raccontando molte storie di Voyager e non sapevamo se Harry sarebbe apparso, e non volevamo ostacolarle. Ma sì, se fosse stato per me, avremmo avuto il maggior numero di apparizioni possibili.

Matalas ha sottolineato:

Avrei fatto Star Trek Avengers: Endgame. Avrei fatto Frontier Day con così tante navi… Avrei coinvolto Kira Nerys, anche se tutto quello che avreste visto fosse stata solo un’inquadratura del ponte di comando. Ma tutto quello era costoso. Eravamo già troppo ambiziosi.

Che ne pensate? Avreste voluto vedere la versione di Avengers: Endgame realizzata per Star Trek: Picard?

