Il presidente della CBS, George Cheeks, ha spiegato il motivo per cui non è stato dato il via libera alla produzione di Star Trek: Legacy.

In un’intervista rilasciata a Vulture, Cheeks ha dichiarato:

Star Trek rimane uno dei più importanti franchise per Paramount Global, e nello specifico per Paramount+. C’è un’opportunità così grandiosa con il franchise ed è realmente sulla cadenza e la linea temporale. Non vogliamo offrire tutte queste fantastiche serie di primo livello in contemporanea. Vogliamo distribuirle in modo appropriato a livello temporale.

Il presidente di CBS ha aggiunto:

Fortunatamente, abbiamo questo incredibile partner in Alex Kurtzman, e lavoriamo tutti insieme per gestire la pianificazione a lunga portata attraverso vari anni, per capire quale è la giusta cadenza per proporre una nuova serie di Star Trek. Quindi c’è molto su cui ci siamo concentrati, ma non dovrebbe suggerire un ridimensionamento. Ci stiamo concentrando molto e dando priorità al franchise di Star Trek.

Kurtzman aveva dichiarato, dopo la fine della messa in onda di Star Trek: Picard, che non escludeva uno spinoff che avrebbero potuto coinvolgere Sette di Nove (Jeri Ryan), Raffi Musiker (Michelle Hurd), che avevano ottenuto una promozione tra le fila dell’Enterprise-G, Jack Crusher (Ed Speelers), il figlio di Picard, e altri personaggi legati alla serie originale come le figlie di Geordi La Forge.

Alex aveva sottolineato:

Tutto è possibile. Abbiamo sentito i fan in modo forte e chiaro. C’è ovviamente più storia da raccontare. Quindi, vedremo.

Hurd aveva aggiunto:

Amo Raffi: è il mio personaggio preferito. Abbiamo le mani, le dita, tutto incrociato per Star Trek: Legacy. So che attualmente stanno lavorando su Section 31 per Michelle Yeoh. E poi faranno Starfleet Academy. Ci sarà una serie. E poi, se i fan lo vorranno ancora, inizieranno a lavorare a Star Trek: Legacy.

Che ne pensate? Sperate che venga realizzata Star Trek: Legacy?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

