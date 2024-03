Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo showrunner di Star Trek: Picard ha parlato del motivo per cui la Regina Borg non è apparsa nel finale della stagione 3 della serie.

Il personaggio era stato inizialmente introdotto come la dottoressa Agnes Jurati (Alison Pill). Nella seconda stagione Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) e i suoi amici hanno compiuto un viaggio indietro nel tempo per rimediare ai danni compiuti da Q (John de Lancie). Dopo che la Regina Borg originale (Annie Wersching) ha aiutato Picard e il suo equipaggio a compiere un salto indietro nel tempo, ha assimilato Jurati, dando vita a una Regina ibrida e formando un nuovo tipo di Colletivo Borg per proteggere la Federazione dei Pianeti Uniti.

Terry Matalas, durante una conversazione su Zoom, ha spiegato:

C’è un malinteso riguardante la Borg di Jurati legato al fatto che siano in generale i Borg, che i Borg fossero buoni dopo la seconda stagione, situazione che avrebbe annullato Wolf 359, e Picard, e che il futuro in cui sarebbero ritornati non sarebbe stato in nessun modo lo stesso. Stavo lavorando alla stagione 3 mentre quegli episodi finali della 2 stavano venendo scritti. E quindi stavo leggendo delle scene che non sono state girate. C’era una breve scena con Jurati in cui spiegava che non era intervenuta sul corso della storia e che erano un piccolo collettivo di Borg, ma non erano i Borg di dieci miliardi di droni o cose simili.

Lo showrunner ha inoltre ribadito che il personaggio non era stato delineato per essere presente a lungo:

All’ultimo minuto abbiamo aggiunto la cosa in cui c’era il buco che stava venendo aperto e distrutto, l’hanno aggiunto per dare un po’ di azione al finale della stagione 2, per darle un motivo per fare tutto questo.

Questo ha portato a chiedersi se si potesse proseguire la storia nella stagione successiva, ma gli episodi erano già stati sviluppati.

Matalas ha aggiunto che c’era una battuta sull’Enterprise-D compiuta da Riker in cui si accennava alla Regina Borg, ma durante il montaggio ci si è resi conto che non era importante:

Suo figlio è a bordo, la Starfleet è assimiliata. C’è questa cosa gigantesca e ora stiamo adeguandola e spiegando Jurati Borg.

Gli sceneggiatori hanno comunque pensato a una possibile apparizione di Alison Pill nella sequenza finale, ma l’attrice non era disponibile e avrebbero avuto bisogno di gettare le basi per il ritorno del personaggio, togliendo spazio alla storia di Sette di Nove e dell’Enterprise-D:

Mostrare l’arrivo della cavalleria Borg e combattere con altri Borg sembrava semplicemente una scelta sbagliata.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TrekMovie

I film e le serie imperdibili