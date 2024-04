La regista Sharon Lewis ha condiviso online dei video su Instagram con cui annuncia la fine delle riprese del suo episodio della stagione 3 di Star Trek: Strange New Worlds.

Il lavoro sul set si è svolto nella città di Toronto e la filmmaker sembra sia stata impegnata nella realizzazione della puntata 7.

Lewis ha lavorato per la prima volta a un progetto della saga di Star Trek e, in precedenza, aveva lavorato a FBI: Most Wanted, Law & Order Toronto: Criminal Intent.

Nei post su Instagram si possono vedere molte scene del dietro le quinte delle scene realizzate sul ponte dell’USS Enterprise, all’interno di una navicella e molto altro.

Lewis, in precedenza, aveva condiviso altri contenuti dal set, come l’incontro con la regista Valerie Weiss e dei dettagli riguardanti la preparazione e il lavoro sul set.

Nel team della regia delle puntate della terza stagione ci sono Jordan Canning, Dan Liu, Chris Fisher, Valerie Weiss e Jonathan Frakes.

La serie dedicata alle avventure del capitano Christopher Pike è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers sono co-showrunner. La serie è creata da Goldsman, Kurtzman e Jenny Lumet.

