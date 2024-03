Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Paul Wesley, intervistato dal New York Post, ha lodato il sostegno di William Shatner dopo che ha ottenuto la parte di James T. Kirk in Star Trek: Strange New Worlds.

L’attore ha infatti spiegato:

Conosco William Shatner. Eravamo anche vicini di casa… Lui è davvero una persona adorabile. Mi ha semplicemente sostenuto, e ovviamente significa tutto per me, perché il suo sostegno è tutto quello che mi importa davvero.

Wesley ha poi parlato del suo approccio all’iconico ruolo:

Ho sentito la pressione? Sì. O mio dio. State scherzando? Ho pensato: ‘Okay, devo fare un’imitazione di William Shatner? Lo faccio a modo mio?’. Alla fine ho deciso: ‘Lo farò a modo mio’.

Paul ha sottolineato:

Cercherò di creare la mia carriera, forse lo svilupperò mentre lentamente si trasforma nella versione di Shatner di Kirk… Gli autori e i produttori sono davvero intelligenti, gentili e generosi. Mi hanno lasciato fare come volevo. Certamente so che questo è uno dei personaggi più iconici della storia della televisione. Non lo affronto con leggerezza; è una pressione immensa. Ma inoltre farò quello che devo. E ad alcune persone piacerà. Ad altre no. Quella è semplicemente tutta arte.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Paul Wesley, protagonista di Star Trek: Strange New Worlds su William Shatner?

Fonte: New York Post

