Il 16 maggio andrà in onda su CBS l’episodio finale della serie Young Sheldon, ma i fan possono attendere l’arrivo dello spinoff prequel Georgie and Mandy’s First Marriage e ora il creatore e produttore Steve Holland ha spiegato la differenza con lo show con star Iain Armitage.

Il nuovo progetto avrà come protagonisti Montana Jordan ed Emily Osment con il ruolo di Georgie Cooper e Mandy McAllister.

Holland, durante un evento organizzato da Deadline, ha spiegato:

Per noi penso si trattasse realmente di vedere Emily e Montana insieme sullo schermo e avevano semplicemente un tale feeling ed erano così divertenti da vedere, guardarli mentre avevano quella scintilla tra loro sembrava entusiasmante e un modo divertente per continuare a raccontare storie in questo mondo.

Steve ha proseguito:

Con Sheldon che andava al college, che sappiamo accadrà, era complicato. Sarebbe stato difficile fare uno show con il giovane Sheldon se Sheldon non era lì. E quindi vedere Emily e Montana scintillare insieme ed essere così divertenti sembrava una progressione naturale e in più la loro storia ha un finale così aperto. Non sappiamo cosa accadrà.

Il creatore e showrunner ha ricordato che sappiamo come si evolve la storia di Sheldon grazie a The Big Bang Theory: il protagonista cresce, si sposa e vince il premio Nobel. Con Georgie e Mandy, invece, ci sono ancora molti dettagli da scoprire:

Non sappiamo realmente cosa accade a loro, alla loro relazioni e alla loro vita.

