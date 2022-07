Stranger Things 4 batte The Boys 3 nella classifica dello streaming

Neanche i super poteri di Patriota e dei The Boys possono battere le capacità sovrannaturali di Undici e del cast di Stranger Things.

Nielsen ha recentemente pubblicato i dati streaming per i titoli più importanti riguardanti la settimana dal 6 giugno al 12 giugno. The Boys ha fatto colpo nel pubblico con il ritorno per la terza stagione, ma il suo successo impallidisce in confronto ai numeri di Stranger Things nella sua seconda settimana del Volume 1.

Durante quel lasso di tempo, The Boys ha accumulato un totale di 919 milioni di minuti di streaming per Amazon Prime Video. Stranger Things è stato visualizzato per oltre 4,2 miliardi di minuti nello stesso arco di sette giorni. La settimana precedente, Stranger Things ha stabilito un nuovo record per Nielsen con 7,2 miliardi di minuti visualizzati. Numeri che sono sicuramente saliti lo scorso 1 luglio, con l’arrivo degli ultimi due episodi della serie Netflix.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix. La terza stagione di The boys è invece disponibile su Amazon Prime Video.

Siete contenti della vittoria di Stranger Things su The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book